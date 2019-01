Negozianti ottimisti anche se non sono più i saldi di una volta

È l’avvio dei saldi invernali a prolungare le passeggiate nel centro piombinese nel primo weekend di gennaio. Con l’inverno che ha irrigidito la presa nell’ultimo mese, il meteo fin qui sembra poter aiutare le attività del centro e non a fare un buon lavoro. Con le nuove formule di sconti che anticipano il Natale però, come ci racconta anche Massimiliano Santini titolare del negozio di calzature Giovannetti in via Lombroso e corso Vittorio Emanuele, si è affievolita l’attrattiva che i saldi invernali avevano fino a qualche anno fa: «Il black friday, le scontistiche prefestive e in qualche modo anche l’online possono aver ridotto le aspettative per quello che un tempo era l’unico periodo di affari per i clienti. Sicuramente sentiamo la differenza rispetto ai tempi in cui tutto questo non esisteva. Tutto sommato però, nonostante anche il tempo non aiuti, questa prima giornata non è andata male».



Sebbene infatti un fine settimana non sia un indicatore così attendibile, e le temperature, tra il freddo e una leggera pioggia pomeridiana del sabato, non abbiano contribuito a una giornata perfetta, sono state anche molte altre le attività, come Piccadilly, Glamour e Cargo Abbigliamento, tutte in via Lombroso, soddisfatte dal primo approccio piombinese ai saldi.



Diverso il discorso per la domenica dell’Epifania in cui la città sembra essere stata allietata solo dal bel tempo e meno attratta dalle vetrine dei negozi in saldo. Tra le addette alla vendita delle catene commerciali più famose però c’è un cauto ottimismo per questi saldi: «Certo, sottoscrivo anch’io l’impossibilità di vivere i saldi come negli anni in cui esistevano meno periodi di sconti – racconta la titolare di Zeta, abbigliamento per bambini –. Diciamo che possiamo paragonare il lavoro di oggi a un sabato molto animato, per questo non ci lamentiamo».



Anche alcuni commercianti del pieno centro storico, come la titolare di un altro negozio di abbigliamento per bambini, le Bizze, si dicono soddisfatti: «Sono d’accordo con altri titolari di negozi d’abbigliamento del centro quando dicono che non siamo più nel momento storico in cui questi saldi cambiavano completamente l’andamento delle attività, però non ci lamentiamo. I saldi sono sempre un’ottima occasione per provare a fare un buon affare, sono sempre in molti ad approfittarne».



Opinioni concordi a Miki Kids che, pur risiedendo in via della Repubblica, quindi più distante dalla passeggiata, conferma la tendenza pur positiva ma imparagonabile agli anni passati.



Nel pieno centro l’impatto, in seguito anche ai rinnovi locali annunciati dai saldi di dicembre nelle molte attività di corso Italia, è più sottotono del solito almeno al movimento generato nella passeggiata. Non mancano però anche altre voci positive da corso Italia, con la proprietaria del negozio d’abbigliamento femminile Baraka che afferma: «Nella mattinata di domenica di movimento ce ne è stato veramente poco, però siamo fiduciosi di fare un buon lavoro nel pomeriggio. Ieri abbiamo iniziato bene, purtroppo la nostra zona è

quella un pochino più spenta con le tante attività che hanno chiuso ma i saldi sono sempre un buon periodo, almeno finora, e nonostante gli sconti si siano spalmati su tutta la stagione».Tutto un altro impatto quindi, seppur positivo, quello di questi saldi. –