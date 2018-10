Il consiglio approva l’adesione al Consorzio Rurale Toscana Sud

PIOMBINO. Sviluppo e valorizzazione del territorio rurale e integrazione tra politiche economiche e politiche del territorio.



Il consiglio comunale hapreso una importante decisione ieri mattina, approvando l’adesione del Comune di Piombino al Distretto Rurale Toscana Sud, con una revisione delle norme sull’organizzazione del distretto rurale, per renderle funzionali e adeguate al nuovo contesto istituzionale, dopo la soppressione delle Province che avevano competenze in materia, e per adeguare i distretti all’attuale fase socio-economica.



“Il mondo agricolo e rurale rappresenta un’opportunità importante di sviluppo del territorio – ha detto il sindaco Giuliani durante la presentazione della delibera –. È importante che la nostra area sia dentro questo distretto. In Toscana sono presenti già diversi distretti rurali: Lunigiana, Maremma, rurale-vivaistico ornamentale della provincia di Pistoia, floricolo interprovinciale di Lucca e Pistoia, rurale forestale della montagna pistoiese, Montalcino San Giovanni d'Asso. Quello della Toscana sud, all’interno del quale convergeranno molti Comuni, sarà molto ampio, il più grande d’Italia e consentirà una programmazione specifica per ogni territorio.



Per quanto riguarda il nostro territorio, grazie all’alta specializzazione di tutti i componenti, l’obiettivo sarà quello di sviluppare il settore agro-industriale.



Spesse volte questo è un settore che viene trattato a compartimenti stagni che prevede una verticalizzazione dei prodotti e una valorizzazione di tutte le fasi della produzione e di tutti i soggetti coinvolti, dai produttori primari fino alla fase conclusiva della commercializzazione. Per far questo ci risulta che la Regione abbia già stanziato 15 milioni di euro, ma altre risorse verranno dal percorso di concertazione che la Regione ha avviato con i ministeri competenti». Da parte delle opposizioni qualche perplessità sull’ampiezza del distretto e sulla reale forza che potranno avere i rappresentanti dei singoli comuni nell’assemblea.



Per il territorio di Piombino si tratta certamente di una novità positiva per l’economia, sempre alla ricerca di settori alternativi da sviluppare a fianco di quello industriale. E l’agro-industriale è uno

di quei comparti su cui si punta.Nel corso del consiglio comunale, tra i punti più importanti all’ordine del giorno, è stato approvato inoltre il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 delle aziende partecipate, presentato dall’assessore. —