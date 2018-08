Coppia di cicogne nere a Perelli 2, che poi si riposano all’Oasi Wwf

TOR DEL SALE. Ospiti eccellenti in Costa Est. Avvistate a Perelli 2, due cicogne nere in volo verso il Bottagone. «Le ho trovate – spiega Silvia Ghignoli responsabile Oasi Wwf riserva naturale regionale Padule Orti-Bottagone – a banchettare tra aironi, cavalieri d’Italia e tanti altri limicoli. Iniziate le migrazioni, la nostra oasi, come sempre, è un ottimo “autogrill” per questi animali...».

Coppia di cicogne nere all'Oasi Wwf Orti Bottagone Avvistate a Perelli 2 due cicogne nere che poi si sono fermate all’Oasi Wwf Orti Bottagone. Iniziate le migrazioni la riserva naturale regionale nel Comune di Piombino sta diventando una valida zona di passo per tante specie (video di Silvia Ghignoli)

Cavalieri d’Italia che “fanno casa”, ormai, soprattutto qui. Ospiti eccellenti come piro piro fulvo. Ecco che torna al centro dell’attenzione l’area Perelli bassi: più che contigua un proseguimento naturale dell’Oasi Wwf riserva naturale regionale. Sullo sfondo la centrale Enel fantasma, all’orizzonte il polo integrato della nautica e della cantieristica di Ponte d’oro. Mentre la Regione è in attesa della richiesta da parte del Comune per far crescere l’area con divieto di caccia. Già a tutti gli effetti partita la campagna elettorale per le comunali difficile che cambi qualcosa.



Caccia e pericolosità della strada Geodetica. E i volontari Wwf sono ancora più preoccupati, oltre che per la caccia, per la pericolosità della strada Geodetica dov’è difficile pensare che i limiti di velocità vengano rispettati. «In Oasi – aggiunge Ghignoli – troviamo cinghiali morti al margine di strada. Recuperato da alcuni passanti lungo la Geodetica, nei dintorni dell’oasi e portato ai volontari del recupero fauna un gufo di palude. Portato al centro Cruma della Lipu non c’è stato niente da fare, è morto durante le cure. La presenza di questo animale – dice – oltre a essere importante perché una specie protetta e poco diffusa nelle nostre zone, è molto positiva per l’oasi: sempre più specie di particolare interesse ornitologico si stanno avvistando negli ultimi anni e questo aumenta il valore della riserva. Avvistato un gabbiano corso, zona di passo di molte specie migratorie, mai viste prima. Necessario “arginare” la presenza della Geodetica – sottolinea – che taglia la riserva in due, e troppi animali morti o feriti come volpi, tassi, ricci, fagiani, testuggini palustri, falchi e soprattutto barbagianni. Per gli uccelli, soprattutto i rapaci notturni - dice ancora Silvia Ghignoli -, la presenza della strada è un pericolo non da poco: il loro volo di caccia è basso, per cui in certi tratti si ritrovano ad attraversare la strada all'altezza delle auto, da cui si origina l'impatto. Già negli anni passati era stato segnalato questo problema alle autorità competenti, con richiesta di collocazione di autovelox che limitassero la velocità almeno in prossimità della riserva; dopo vari anni è arrivato il Tutor, ma è stato collocato oltre il limite sud della riserva, così gli automobilisti, proprio dove dovrebbero limitare la velocità per la possibilità di attraversamento di animali, accelerano e passano oltre il limite di 70 km/h. Da ricordare, inoltre, che all'incrocio tra la Geodetica e la strada per La Sdriscia, sono avvenuti in passato numerosi incidenti, tra cui alcuni mortali, proprio per l'alta velocità e la poca visibilità del tratto di strada. Sarebbe auspicabile, quindi, che il Tutor venisse collocato oltre il fiume Cornia, per due obiettivi: garantire la sicurezza degli automobilisti in un punto critico di immissione sulla Geodetica e ridurre, davvero, il rischio di impatto del traffico veicolare sulla fauna selvatica ospite della riserva>._