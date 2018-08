Crescono servizi e costi Paoli: «Ma avanti tutta»

TOR DEL SALE. «Passano l’inverno desiderando di tornare qui...» dice Vittorio Paoli presidente di Spazio H vegliando dalla battigia i “ragazzi” in mare (tra volontari e istruttori di nuoto).



Metà mattina di una giornata calda ma bellissima per i diversamente abili a mollo al Quagliodromo. «Il progetto mare è nato nel 2010 – ricorda Paoli –. Inizialmente copriva solo luglio ed aveva una platea ristretta a 6 disabili ogni giorno. Oggi comprende luglio ed agosto e la media giornaliera è di 24 ospiti, più di metà dei quali portatori di handicap. Necessario – aggiunge – un corrispondente aumento nel numero degli istruttori di nuoto, e un aumento del numero dei viaggi effettuati dai nostri due mezzi: il pulmino e il Doblò».



Crescendo i servizi sono aumentati i costi. «La spesa prevista quest’anno – ricorda Paoli – si aggira su circa 13mila euro salvo imprevisti sempre in agguato considerando la strada che collega Piombino al Quagliodromo. Un aiuto importante ci viene dalla Fondazione Livorno che copre più di un terzo della cifra totale: impegno economico decisamente pesante per una piccola Associazione com’è Spazio H e per questo motivo la nostra preoccupazione è quella di non poter continuare. Alcune realtà locali cercano nell’ambito delle loro possibilità di aiutarci, ma la spesa da sostenere resta importante. E la crisi dell’industria che sta mettendo la città in ginocchio, peggiora la situazione. Il nostro impegno? – sottolinea – Trovare uno o più partner che ci supportino nell’attuazione di questo progetto che riteniamo abbia una valenza sociale altissima ed un grandissimo successo».

A metà strada del progetto 2018, ma già la determinazione di rivedere questi sorrisi in mare il più a lungo possibile.



Là dove il mare è per tutti. Luglio e agosto al Quagliodromo. Sono otto anni che grazie

al “progetto mare” di Spazio H davvero l’estate arriva per tutti. Pure per quei 24 “ragazzi” diversamente abili che dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, con un pulmino e un Doblò (doppio giro di raccolta) vengono accompagnati al Quagliodromo. Quest’anno anche col mercoledì pomeriggio.