Via la ghiaia da parte della spiaggia Festa per i 25 anni dell'Orizzonte

PERELLI. tre sono state “appoggiate” alla duna e la sabbia è tornata dove dev’essere. Problema ghiaia tutt’altro che superato in un tratto di Costa Est – Perelli 2 – anche se gli operatori (dopo l’incontro di lunedì scorso) hanno trovato nei tecnici del genio civile della Regione una valida controparte nella ricerca di soluzioni. Anche perché, a stagione cominciata, è un momento importante per tutti i balneari e per il Villaggio Orizzonte di più visto che – il 27 luglio – celebra i 25 anni di vita.

«Il possibile riutilizzo della ghiaia per sorreggere la nostra strada ciclabile interna sul bordo della duna è un importante passo avanti – conferma il direttore del villaggio– anche se resta difficile avviare l’intervento quest’anno». «Sicuramente – conferma il presidente della Orizzonte s. r. l.– anche chi frequenta la spiaggia libera dovrà poter contare sulla sabbia: necessari interventi di riqualificazione ben programmati».



Però, visto il momento, massima attenzione soprattutto sulla festa dei 25 anni del Villaggio Orizzonte, una delle strutture ricettive storiche della Costa Est e del Golfo di Follonica. «Quando oltre 25 anni fa Giampiero Ticciati – ricorda Caponeri – ebbe l’intuizione delle potenzialità turistiche di Piombino e della Val di Cornia e iniziò a costruire il progetto di questo villaggio, non erano molti a credere nel futuro turistico di un territorio come questo, che sembrava destinato unicamente all’industria. Fu un’idea formidabile destinata a precorrere i tempi...». Oggi? «Un grande villaggio – dice il presidente –, radicato nella realtà locale, che dispone di oltre 350 bungalow in muratura e di oltre 200 piazzole coperte dotate di tutti i servizi, sei piscine, campi da gioco e un tratto della magnifica spiaggia Bandera Blu di Perelli riservato ai clienti del Villaggio e conta 170mila presenze annue. In 25 anni tanti cambiamenti: recentissima la decisione di riqualificare la struttura». 25° compleanno con una serata a bordo piscina in uno dei ristoranti dell’Orizzonte.

Buffet, musica, video e foto che racconteranno gli albori del villaggio. Madrina e maestra di cerimonie Sara di Vaira di Ballando con le Stelle.