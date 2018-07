Un'Altra Estate, partenza col botto. In tantissimi a Marciana Marina

MARCIANA MARINA. Non c’era modo migliore per iniziare. In tanti, anzi in tantissimi, hanno partecipato giovedì 19 alla prima tappa di “Un’Altra Estate”, il viaggio del 2018 nei borghi della Toscana e della Regione Toscana.

Marciana Marina, il paese scelto per dare il via alla rassegna, ha confermato di essere il gioiello amato e frequentato ogni anni dai turisti che vanno in cerca di qualità. Cultura e tradizione, storie, segreti e sapori. Sono i punti cardine della giornata marinese che è iniziata intorno alle 18 di giovedì 20 con i saluti del direttore del Tirreno Luigi Vicinanza e con la visita guidata tra le casette color pastello, i fiori e le barche del quartiere del Borgo al Cotone. La vera anima di Marciana Marina, una volta abitata dalla comunità di pescatori. Patrizia Lupi, vice presidente della Pro Loco di Marciana Marina e direttrice della rivista gastronomica Enjoy Elba, ha guidato un gruppo numerosisssimo di partecipanti, sia residenti sia turisti, che hanno ascoltato i dettagli sulla storia del borgo e incontrato alcuni degli storici abitanti del luogo.

Un'Altra Estate a Marciana Marina (foto Paolo Barlettani)

Tra reti da pesca, fiori e una breve degustazione di Aleatico, il gruppo è tormato alla base allestita in piazza della Vittoria, dove i cuochi della Pro Loco e i vari chef dei ristoranti marinesi si stavano già dando da fare ai fornelli, per allestire il buffet che di lì a poco avrebbe soddisfatto i palati dei partecipanti. Il direttore del Tirrenoe il vicedirettorehanno portato i saluti del giornale, assieme alla sindaca di Marciana Marina,e al dirigente di Toscana Promozione. Quindi la giornalista gastronomica del Tirrenoha diretto un talk show alla scoperta dei segreti della cucina locale, portando sul palco cuochi. Tra questi, storico fondatore del ristorante La Fiaccola e, per tanti anni fornaia del paese e maga dei dolci fatti in casa. Il poetaha intrattenuto i presenti con il ricordo del suo rapporto con Ungaretti e alcune curiosità che legano la cultura locale e i sapori dei piatti tipici. Il direttore del Tirreno Vicinanza ha donato alla sindaca Allori una foto gigante di Marciana Marina, scattata dal fotografo del giornale

Poi, ovviamente, è arrivato il momento di assaggiare le prelibatezze preparate l’occasione da un nutrito gruppo di ristoranti marinesi coordinati per l'occasione dal grande lavoro della Pro Loco marinese (Ristorante giardino del Circolo della Vela, Affrichella, Capo Nord, I Due Mari, Gran Bar Pasticceria La Perla, Panificio da Ida, La Fiaccola, La Scaletta, La Vecchia Marina, Rendez-Vous, Sale Grosso, Scaraboci, Teresina, Umami, Tenuta Acqua Calda, Cantina Mazzei Battani, Zega Azienda Agricola).

Insomma, il primo passo di Un’Altra Estate, nata da un’idea del quotidiano Il Tirreno in collaborazione con Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana, Vetrina toscana e Feisct, è stato un successo assoluto. Ma il programma prevede altre tappe. La prima di queste è prevista a Chianni (Pisa) il 26 luglio.