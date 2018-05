Aferpi-Jindal, verso il rush finale

PIOMBINO. Si va verso il rush finale - che potrebbe arrivare proprio nelle prossime ore - anche per la vertenza che riguarda l'acciaieria Aferpi (ex Lucchini) di Piombino. È in corso al Mise un tavolo con il presidente della regione Toscana Enrico Rossi, il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e i rappresentanti sia del gruppo Cevital dell'algerino Issad Rebrab che

del gruppo indiano Jsw Sajjan Jindal interessato all'acquisto dello stabilimento."Torno su a far questo", ha detto il ministro dello Sviluppo economico a chi, al termine dell'incontro su Embraco, gli chiedeva informazioni sull'avanzamento dei lavori su Aferpi.