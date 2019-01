Diventa cinese un altro storico bar cambia gestione l’Old Fox Pub

MONTECATINI. “E sono ancora aperte come un tempo le osterie di fuori porta...”. Le parole, nel nostro caso senza accompagnamento della inseparabile chitarra, scritte dal maestro Francesco Guccini ci, introducono nella attuale realtà della Montecatini nordista e sudista “da bere”, che segna ancora un punto importante a favore della comunità cinese.



È infatti in dirittura d’arrivo il passaggio di consegne fra l’attuale gestione valdinievolina dell’Old Fox Bar & Pub e la famiglia dell’Estremo Oriente che già manda avanti il Bar Luna, e cioè l’ex Bar Ilio, un tempo storico punto di riferimento della popolazione, più o meno giovane, del “Sottoverga”.



Ma anche l’Old Fox di storie ne ha da raccontare. Si chiamava Bar Terminus, e come adesso dominava dall’angolo di viale Don Minzoni, alla confluenza con via Toti, proprio davanti alla stazione “succursale”: sì perché, se dite Montecatini Centro, quella stazione non la conosce nessuno. Comunque, un bar di transito, vista la posizione, ma allo stesso tempo luogo di ritrovo di tanti amanti del biliardo, del gioco delle carte e del calcio cittadino.



A cavallo fra gli anni Settanta e Ottanta, l’età d’oro del Montecatini in serieD, e quindi nei professionisti, fu uno dei club biancocelesti più organizzati, quello in cui la domenica pomeriggio veniva aggiornata la classifica reale sul tabellone nero coi numeri in plastica. Poi diventò il Bar Veronica, con discreta fortuna.



L’attuale gestione ha retto in pratica un anno esatto. Poi ha ceduto alle lusinghe della nuova dinastia imprenditoriale straniera di tale settore.

Il caffé Luna in via Marruota, gestito dalla stessa famiglia di cinesi del Pub



Ed è così che, a Montecatini, dietro al bancone, a parlare il mandarino o dialetto affino, molto presto saranno i titolari di ben cinque esercizi, raccolti nell’esiguo raggio di un chilometro o poco più.Ma c’è pure chi il bandone, dopo queste festività natalizie, non lo ha neppure riaperto, né dopo Natale né tantomeno dopo San Silvestro. Stiamo parlando de “L’Altro Bar”, ex Bar Bechini, in pratica a metà della trafficatissima via del Salsero. Negli ultimi tre anni e mezzo, sotto la guida dell’affabile quanto infaticabile Marzia Cecchi, il locale si era conquistata una bella fetta di affezionati clienti. Tuttavia anche lei ha preferito passare la mano. Vedremo gli sviluppi. In una Montecatini che anno dopo anno sta cambiando il proprio volto. Un volto che ora ha gli occhi un po’ più a mandorla. —