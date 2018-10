Controlli antiprostituzione a Montecatini, 26 sanzioni

MONTECATINI. Nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 ottobre i carabinieri di Montecatini sono stati impegnati uin una estesa iniziativa di controllo del territorio, puntando soprattutto alla repressione di reati contro il patrimonio e della prostituzione su strada.

Tra i risultati ottenuti, il deferimento in stato di libertà per evasione dagli arresti domiciliari di un cittadino albanese 36enne e di uno dell’Uzbekistan 58enne. Tutti e due all’atto del controllo non si trovavano, come avrebbero dovuto, all’interno

delle loro abitazioni.

Molto intensa l’attività di controllo su strada per porre un deciso freno alla prostituzione. Sono state contestate 26 violazioni amministrative, per un ammontare di oltre 16.000 euro, ad altrettante donne che si stavano prostituendo nel centro cittadino.