«Lo studio è una fortuna negata a troppe persone: Verrò a trovarvi a scuola»

La lettera



Riparte la scuola e il vescovo di Pescia invia un messaggio al mondo della scuola..



All’inizio dell’anno scolastico 2018-2019, desidero far giungere i miei più cordiali auguri a tutti gli studenti (e ai loro genitori), agli insegnanti, ai dirigenti e tutto il personale delle scuole presenti nel territorio della diocesi di Pescia.



La Scuola è una grande ricchezza, un capitale prezioso da custodire e far fruttare al massimo. Ne ho avuto una drammatica conferma in questi giorni, vedendo in televisione alcune immagini di una scuola della Siria, che sotto i bombardamenti, continua la sua attività didattica, per la dedizione eroica degli insegnanti e per l’attaccamento commovente dei ragazzi: un modo per affermare che nonostante tutto, ci sarà un futuro per loro e un modo per costruirlo migliore.



Mi sono venuti in mente allora tutti quei bambini e ragazzi (e ancora più bambine e ragazze…), ai quali il “diritto all’istruzione” è di fatto negato, per le ragioni più diverse, in tante parti del mondo.



Penso a tutto questo, non per dimenticare i problemi di casa nostra, che certamente ci sono e non sono lievi, ma per invitare tutti coloro che vivono e lavorano nella scuola a riconoscere, insieme con i problemi, anche la grande opportunità, la grande “fortuna”, che è la realtà della scuola; e per augurare a tutti di cogliere questa opportunità e di non lasciarsi condizionare troppo dalle disfunzioni, dalla stanchezza o dallo scoraggiamento, per vivere un anno ricco e bello, che faccia crescere positivamente le persone e le comunità, e lo stesso “sistema scuola” del nostro Paese.



A voi ragazzi e ragazze, dico, valorizzate i doni che sono in voi! Sono i doni del Signore che vi ha amato, uno per uno, da tutta l’eternità. Tirate fuori la vostra originalità, ricordando che non siete fatti in serie, ma siete pezzi unici. Non dimenticate di mettere dentro il vostro zaino un pugno di positività, un pizzico di curiosità per animare la vostra ricerca del vero, un desiderio autentico di felicità, un’ aspirazione alla bellezza che non tramonta, una buona quantità di amore. La scuola sia luogo per coltivare amicizie vere e relazioni umane sincere. Gli uomini e le donne che sarete domani nascono e si formano in questi anni della quotidianità dell’impegno scolastico. Le lezioni che seguirete, le verifiche che affronterete, l’arricchimento del bagaglio culturale, i rapporti con gli educatori che si prendono cura di voi, tutto concorre a formare il vostro carattere, a potenziare la vostra volontà, a forgiare la vostra personalità, a tirar fuori da ciascuno di voi il meglio.



Sono sicuro che i vostri insegnanti sapranno accompagnarvi con le dovute e necessarie competenze relazionali e professionali in questo percorso entusiasmante di crescita. Se mi inviterete sarò contendo di incontrarvi nelle vostre scuole, specialmente in quest’anno che vede la Diocesi di Pescia compiere 500 anni di vita: un tornante significativo della sua storia in cui

fare un serio bilancio sulla qualità della vita cristiana nel nostro territorio, per rinnovarsi e riprendere con impegno la missione evangelica. —

Vescovo di Pescia



