Ultima gara in notturna nella stagione di trotto dell’ippodromo Sesana

MONTECATINI. Ultima della stagione sotto le luci all'ippodromo di Sesana. Il convegno di sabato 22 settembre inizierà alle 19,10 e conclude l'estate by night del trotto di Montecatini. L'impianto della Valdinievole avrà un prolungamento di stagione con altri tre convegni, nell'ultimo sabato di settembre e nei primi due di ottobre. In quelle occasioni le corse si disputeranno di pomeriggio. Per quest'ultima riunione di corse sotto le luci tornano a trovarci al Sesana, con una suggestiva esibizione, le allieve di Caterina Dami, anima e cuore del centro ippico Corte degli Angeli. Saranno agli ordini delle allieve del centro ippico 4 cavalli che eseguiranno, nell’intervallo tra la quarta e la quinta corsa, con sottofondo musicale e con richiamo al tema “Africa”, una interessante esibizione freestyle con le figure e gli esercizi tipici del dressage. La nobile disciplina individuale viene rielaborata ed eseguita da quattro interpreti coordinati tra loro in movimenti all'unisono.



Per quanto riguarda le corse al trotto, focus sulla prima del convegno, una ben riuscita prova con partenza con i nastri, che vedrà in lizza 12 trottatori divisi su due linee di schieramento. In sede preventiva, due sono i candidati forti al successo. Si tratta di Vento del Pino e di Vanto Op. Il primo, allievo del tedesco di Arena Metato Holger Ehlert, è reduce da proficua campagna estiva a Cesena e nelle mani fatate di Roberto Vecchione (che a Montecatini quest'estate ha trionfato nel Gran Premio di Ferragosto) può salire al proscenio anche al Sesana. Antagonista di valore è Vanto Op, che impressionò nel convegno del Società Terme. L'allievo di Edy Moni sa correre da protagonista. In questo confronto deve rendere metri all'allievo di Ehelrt ma il metraggio è dalla sua parte. Il terzo incomodo è Vivace Bargal, soggetto potente ma forse a disagio sulle curve di pista piccola.

Vaicolventogal, regolarista egregio, e Verace Key, positivo nella

stagione, sono due sorprese di una corsa tutta da vedere. Convegno di corse che si disputa dalle 19.10 alle 22.15. Apertura dei cancelli un'ora prima. Ingresso gratuito. In funzione ristorante panoramico, parco giochi e bar inizio dirittura con tavoli all'aperto. —