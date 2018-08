«Dammi i soldi o sparo alle gambe di tua figlia e di suo marito»

MONTECATINI. «Ti faccio ammazzare... Ho degli amici albanesi...». E ancora: «Faccio fuori tua figlia e i tuoi nipoti se non mi dai più soldi... Ti gambizzo il marito di tua figlia...». Minacce quotidiane, andate avanti per anni. Per avere dall’anziana madre il denaro per comparsi la droga. Dai 20 ai 100 euro a volta. E a niente era servita la denuncia che la donna, esasperata, terrorizzata, aveva alla fine trovato il coraggio di sporgere. Anzi. Quando, il 25 maggio scorso, per il figlio era arrivato il rinvio a giudizio per i reati di estorsione, rapina aggravata e maltrattamenti in famiglia, le minacce si erano fatte ancora più pesanti: «Se non ritratti sparo nelle ginocchia a tua figlia e a suo marito» le aveva urlato riferendosi alla propria sorella e al cognato. Spingendola – ormai in preda ad un’ansia continua che la faceva scoppiare in lacrime all’improvviso anche quando era al lavoro nel suo negozio – a chiedere aiuto alla polizia, il 30 luglio scorso.



Adesso, grazie alle indagini portate avanti in tempi rapidissimi dagli investigatori del commissariato di Montecatini, diretti dal vicequestore Mara Ferasin, l’uomo è finito in manette. Su richiesta del pubblico ministero Linda Gambassi, la gip del tribunale di Pistoia Patrizia Martucci ha disposto nei confronti del 44enne montecatinese la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Ritenendola indispensabile per evitare la reiterazione del reato e per garantire l’incolumità della madre e degli altri parenti, a rischio per l’atteggiamento sempre più aggressivo dell’indagato. La giudice delle indagini preliminari contesta all’uomo i reati di rapina aggravata, intralcio alla giustizia, violenza privata, minaccia e maltrattamenti in famiglia (non atti persecutori, come ritenuto dal pm: accusa che comunque resta in piedi).



Come detto, erano anni che l’anziana madre – ma anche gli altri familiari – erano costretti a subire, ma i fatti contestati che hanno portato all’arresto sono quelli relativi al periodo che va dalla fine del settembre 2016 ad oggi, in quanto per quelli precedenti, come accennato, è già stato fissato il processo, che inizierà il prossimo 20 settembre.



Ma nel racconto che il 30 luglio aveva fatto ai poliziotti del commissariato la donna ha ripercorso anche i primi anni della propria odissea di paura e di dolore. Sottolineando come dopo la prima denuncia il comportamento del figlio fosse tutt’altro che cambiato. Anzi, era diventato sempre più aggressivo e minaccioso nei suoi confronti, continuava a pretendere soldi tutti i giorni, dai 20 ai 100 euro, oltre ai 5-10 che comunque lei gli dava tutte le mattine per i suoi “vizi”. E quando lei non voleva o non poteva darglieli, iniziavano le urla,

le minacce gridate volto contro volto. Sia in casa, che in negozio, che per strada, incurante dei presenti. «La vedo piangere tutti i giorni, non appena il figlio prende i soldi e va via» ha testimoniato ai poliziotti una collega dell’anziana commerciante». –