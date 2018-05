Finisce in carcere dopo anni di botte e minacce ai genitori

BUGGIANO. Calci, pugni, schiaffi, spintoni. Sempre per lo stesso motivo: il denaro per comprare la droga. Dai 50 ai 100 euro al giorno, chiedeva. E poi le minacce, anche di morte, se si fossero azzardati a chiamare il 112 o ad andare all’ospedale per farsi medicare. Un inferno durato per oltre tre anni. Fino a quando, esasperati e temendo realmente per la loro vita, il 5 aprile i due anziani genitori hanno raccolto il coraggio di prendere la decisione più difficile della loro vita: chiedere aiuto ai carabinieri per denunciare il figlio violento.



Ai polsi del quale, nella serata dello scorso venerdì, i carabinieri della Stazione di Buggiano hanno fatto scattare le manette con le accuse di estorsione, violenza privata e danneggiamento. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti del 32enne buggianese dal gip del tribunale di Pistoia Alessandro Buzzegoli su richiesta della procura. Unica misura restrittiva, secondo il giudice delle indagini preliminari, in grado di impedire la reiterazione del reato e, soprattutto, di garantire l’incolumità fisica delle due anziane vittime, considerata la pericolosità sociale dell’indagato: «la costanza e la pervicacia» con cui – come spiegato dal pm nella sua richiesta – i fatti contestati si sono succeduti nel tempo in maniera pressoché analoga e per oltre tre anni, sono indicativi del fatto di come abbia fatto della minaccia e della violenza una modalità ordinaria di relazione con i propri genitori.



Le richieste di denaro erano iniziate nel 2014. Già da subito quotidiane: dai 50 ai 100 euro. Per un po’ i genitori avevano ceduto, poi, essendo pensionati, non avevano più potuto accontentare il figlio. Ed erano iniziate le violenze. Il padre ha raccontato ai carabinieri di quella volta in cui il figlio si era seduto accanto a lui sul divano e gli aveva chiesto dei soldi: non aveva fatto in tempo a dire no che si era preso un pugno in faccia che gli aveva rotto gli occhiali da vista. È poi quell’altra volta in cui per impedirgli di andare dai carabinieri gli aveva sgonfiato una gomma dell’auto. O quella di quando, dopo averla presa a spintoni, aveva scaraventato a terra il cellulare della madre per impedirle di chiamare il 112. Fino all’ultima esplosione di violenza, la sera del 5 aprile, quando, di fronte al rifiuto alla sua richiesta di denaro, aveva cominciato a spaccare tutto in casa, anche il televisore.

Era stata la pattuglia dei carabinieri accorsa sul posto – il figlio era già fuggito, non mancando però di telefonare ai genitori per minacciarli affinché stessero zitti – a convincere gli anziani pensionati ad andare in caserma per sporgere denuncia.