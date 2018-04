Ubriaco, provoca incidente e fugge

PIEVE A NIEVOLE. Ubriaco alla guida prima provoca un incidente, poi si dà alla fuga e infine se la prende anche con gli agenti della polizia stradale che lo avevano rintracciato e fermato. È successo mercoledì 18 aprile in autostrada A11 all’altezza di Pieve a Nievole. La Polstrada ha pertanto denunciato per guida in stato di ebbrezza un cittadino italiano. I poliziotti, che stavano attuando il dispositivo di controllo a reticolo al fine di intercettare sia gli automobilisti poco virtuosi che i veri e propri delinquenti, gli hanno anche ritirato la patente.



L’automobilista si era dileguato dopo essere finito a sbattere contro un camper. L’uomo, un trentacinquenne residente in provincia di Lucca, è stato intercettato nei pressi del casello di Calenzano da una pattuglia della sottosezione

di Firenze Nord, che lo stava cercando dopo la segnalazione giunta in centrale operativa dal conducente del camper. Il fuggitivo, che aveva esagerato nel bere, si è scagliato con improperi di tutti i tipi verso gli agenti e, per questo, è stato denunciato anche per minacce.