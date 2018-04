Morto il giornalista David Ignudi

PIEVE A NIEVOLE. Cordoglio, dolore e costernazione in tutta la Valdinievole per l’improvvisa e prematura scomparsa avvenuta nel primo pomeriggio del giorno di Pasquetta, pare per un’emorragia cerebrale, di David Ignudi, 48 anni a giugno, apprezzato giornalista nonché collaboratore prima del “Tirreno” e quindi della “Nazione”.

Personaggio estroverso e mite, pur dotato

di una ficcante ma mai ineducata vis polemica, da tanti anni era un fedele dipendente dell’Ipercoop. Conosciuto nel mondo del volontariato, prestava la sua opera con dedizione ed amore per il prossimo alla Misericordia di Pieve a Nievole. Alla famiglia le condoglianza della nostra redazione.