Contabile sottraeva contanti dalla cassa dell'azienda in cui lavorava

MONTECATINI. L'addetta alla contabilità di una azienda di vendita all'ingrosso della Valdinievole è stata denunciata per appropriazione indebita aggravata e continuata. Per l'accusa la donna, dipendente da anni della ditta, avrebbe sottratto di volta in volta alcune centinaia di euro dalla cassa, riuscendo anche a mascherare il bilancio. I titolari dell'impresa, insospettiti, hanno piazzato

una telecamera nell'ufficio e allertato la polizia che poi intervenuta. Controllata all'uscita dal lavoro, la donna sarebbe stata trovata in possesso di 650 euro che per l'accusa aveva appena trafugato. Da perquisizioni sull'auto e a casa della dipendente sarebbero state trovati 57.000 euro.