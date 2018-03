«Ora lo Stato ci mandi rinforzi per il nuovo commissariato»

MONTECATINI. Lo Stato mandi nuovi poliziotti a chi ha fatto forti investimenti sulla sicurezza. È quanto ha scritto il vicesindaco Ennio Rucco al ministro dell’Interno e ai neo-parlamentari del territorio.



«Mi sono permesso – dice Rucco – di scrivere al ministro e a chi andrà a rappresentarci a Roma. Per prima cosa la città (con le tasche dei montecatinesi) sta costruendo un commissariato per garantire gli operatori di polizia, e lo vorrebbe pieno di poliziotti, almeno nella dotazione di competenza. Non ci serve incassare l’affitto senza poliziotti dentro».



Ma a Roma il sindaco ci è già andato decine di volte. «Ci hanno sempre detto – prosegue – che da maggio dovrebbero arrivare rinforzi dopo anni di blocco delle assunzioni, ma dato che c’è la fila di sindaci è giusto che chi ha investito abbia la precedenza».



Infine, conclude il vicesindaco, «quando la gente dice che ha paura lo fa perché mancano leggi di pubblica sicurezza adeguate

ai tempi. Chi molesta e disturba va tolto dalla strada, e va trovata una legislazione contro gli affitti selvaggi. Se c’è spaccio in un appartamento ne risponda anche la proprietà: così ci penserà due volte prima di arricchirsi sulle spalle dei suoi concittadini».