Anna Frank giganteggia davanti alla scuola

PONTE BUGGIANESE. Un’installazione per non dimenticare gli orrori dell’Olocausto.



A realizzarla e presentarla sabato 27 gennaio in occasione della Giornata della Memoria, il professor Giordano Vanacore con gli alunni della secondaria di primo grado Ponte Buggianese. Genitori di Ponte e Chiesina. La cerimonia si è svolta alla scuola media padre Filippo Cecchi che fa parte del comprensivo don Milani di Ponte e Chiesina.



Erano presenti la dirigente Lorenza Lorenzini, l’assessore Maria Grazia Baldi di Ponte Buggianese, il sindaco di Chiesina Marco Borgioli. Accompagnamento musicale affidato a una di una rappresentativa della banda di Ponte Buggianese guidata da Daniele Giaccai. Studenti e professori hanno lavorato per quasi due mesi utilizzando il corridoio della scuola e lavorando anche in orario extrascolastiico.



«Quando l’ignoranza più becera e l’arroganza fanno da padrone - ha detto Vanacore - rubando per giorni le prime pagine dei giornali, la società civile, perciò con essa la scuola, si devono interrogare su ciò che succede intorno e porsi delle domande. Perché esseri apparentemente pensanti a distanza di poco più di settanta anni dal fatidico 27 gennaio 1945 usano ancora parole come ebreo, frocio, comunista, zingaro o magari negro e perché no mongoloide per offendere qualcuno? Addirittura, come certi tristi individui, per non sembrare poco originali tappezzano prima la città e poi la curva con un fotomontaggio di Anna Frank con la maglia della squadra rivale convinti di denigrare i rivali di sempre. Può essere che una ragazzina morta in un campo di concentramento diventi un oltraggio per qualcuno? Noi pensiamo di no. Così, per celebrare la giornata della memoria, come ormai facciamo da anni, davanti la facciata della nostra scuola abbiamo allestito un piccolo spettacolo sonoro-scenografico che ha avuto come protagonista anche Anna Frank. Hanno partecipato gli alunni di tutte le classi in collaborazione con insegnanti, genitori

e alcuni amici musicisti. La grande e suggestiva installazione dedicata ad Anna Frank rimarrà esposta simbolicamente per una settimana sulla facciata della scuola media Cecchi».

E sicuramente servirà ad aprire le menti e a tenere vivo il ricordo di quanto accaduto.