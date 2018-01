Befana per tutti i bambini “spalmata” nel week end

VALDINIEVOLE. È una vecchia gobba, con il naso adunco e i vestiti coperti di fuliggine che dispensa doni ai bambini buoni e carbone ai più monelli. La Befana è pronta a volare a cavallo della sua scopa anche sui cieli della Valdinievole; e, per l’Epifania, numerose sono le iniziative organizzate nei diversi comuni.



A Montecatini, oltre alle diverse attrazioni della Città del Natale, i bambini potranno visitare la “Casa della Befana” ospitata in una struttura adiacente all’hotel Manzoni. In via Don Minzoni, invece, verrà allestita un’edizione speciale del mercatino dedicato all’Epifania, con tanti oggetti curiosi per un regalo speciale. Un’iniziativa organizzata da Pinocchio associazione culturale in collaborazione con il Ccn e il Comune, che avrà inizio sabato 6, alle 9, e che terminerà nel tardo pomeriggio di domenica. Due giorni di divertimento, insomma, con tante attività diverse (tra cui domani, alle 15,30, la distribuzione gratuita dei “befani”, dolci tipici di pasta frolla e glassa di zucchero).



È una Befana “sprint” invece quella che arriverà domani a Monsummano. In città si terrà, infatti, la seconda edizione del Motoraduno “Città di Monsummano” (rimandato, dal settembre scorso, per via del maltempo), un evento promosso dal moto club La Fortezza di Pistoia a scopo benefico. E la Befana, alle 15, per la gioia dei bambini, arriverà in sidecar in piazza Giusti per consegnare i suoi doni ai più piccoli. A Lamporecchio, invece, Epifania in anticipo. Si inizia venerdì 5, alle 20,30, con la “Befana dei commercianti” all’interno della “Taverna 04” di piazza Falcone. Alle 20,30 cena con animazione per bambini, mentre alle 23 l’anziana ricoperta di fuliggine distribuirà i doni. Nella frazione di Cerbaia l’appuntamento è per sabato, alle 16,30, nei locali della chiesa per la recita dei bambini della parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù; poi, alle 17,30, tutti al Circolo Arci Tamburini per aspettare la Befana che consegnerà le calze, ma anche per assistere a spettacoli di magia comica a bolle giganti.

A Larciano, nella sala polivalente “Il Progresso” di via Marconi, a partire dalle 15, si svolgerà “Arriva la Befana”, un’iniziativa organizzata dalla locale sezione dell’Auser. Animazione e laboratori per i più piccoli e anche musica con i Music Stars, prima della consueta consegna dei regali.



A Chiesina Uzzanese la discoteca Don Carlos organizza, per venerdì, “Epiphany party”: sei piste con live music, latino americano, karaoke, anni ’80 - ’90 e disco music.



A Pescia, infine, all’interno dei giardini Matteotti, l’associazione ente valorizzazione Città

di Pescia della Valdinievole con il patrocinio del Comune ha organizzato “Il villaggio del befano pesciatino”. Dopo l’apertura, gopvedì, si prosegue venerdì e sabato, dalle 10 alle 20, con laboratori, stand e bancarelle. Insomma c’è solo l’imbarazzo della scelta.