Ladri in casa di un ex calciatore: rubano, devastano e si fanno uno spuntino

CARRARA. Torna l’emergenza ladri nella zona di Fossone, in particolare nell’area residenziale del Marasio, sotto la collina di Monteverde, già in passato presa di mira da una serie di furti. Questa volta è stata colpita l’abitazione dell’ex calciatore professionista Paolo Cucurnia. I ladri hanno agito con tutta calma, indisturbati, e hanno avuto pure il tempo di uno spuntino con tanto di tramezzini e Red Bull prese dalla dispensa della casa svaligiata.

È successo l’altra sera. I padroni di casa sono usciti per una serata con amici intorno alle otto e mezzo e hanno fatto ritorno intorno alle tre. I malviventi quasi sicuramente avevano studiato le loro abitudini e così hanno agito con tutta calma prendendosi il tempo per devastare quasi ogni stanza della casa. Cassetti svuotati, foto di famiglia finite a terra, fuori dalle cornici, armadi messi completamente in disordine. Questa la brutta sorpresa che hanno avuto i proprietari della abitazione del Marasio una volta rientrati a casa.

Il passaggio dei ladri era davvero evidente: cumuli di vestiti e di scarpe erano fuori dai mobili, a terra, in messo alle stanze. Tutti i cassetti erano aperti, alcuni direttamente tolti dagli armadi. Nel loro raid i malviventi hanno portato via alcuni anelli, una collana, un orologio e poco contante. «Non teniamo soldi in casa – spiega Cucurnia – e adesso dopo questa seconda visita dei ladri nemmeno l’oro». Sì perché non è la prima volta che l’abitazione del Marasio riceve la vista dei ladri: quella dell’altra notte è la seconda volta a distanza di pochissimo tempo. Si riaccendono così i riflettori su una zona che, come abbiamo scritto, in passato aveva fatto registrare una vera e propria emergenza per quel che riguarda i furti e non solo nelle ore notturne, ma anche nel bel mezzo del pomeriggio.

In questo ultimo caso, invece, il raid è avvenuto in piena notte. E i ladri forse conoscevano le abitudini dei padroni di casa visto che si sono attardati

a lungo all’interno dell’abitazione e si sono pure concessi il lusso di mangiare tramezzini e bere due bibite energetiche prima di allontanarsi con il bottino fatto di alcuni di monili d’oro e qualche banconota di denaro in contante. I padroni di casa hanno allertato le forze dell’ordine.