Scuole chiuse sabato 2 febbraio a Carrara, sottopassi chiusi a Massa

CARRARA. Domani, sabato 2 febbraio scuole chiuse a Carrara. A seguito del prolungamento dell’allerta meteo codice arancione per rischio idrogeologico fino alle ore 20 di sabato 2 febbraio, alla luce della probabile intensificazione delle precipitazioni nel corso della notte, il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani sabato 2 febbraio.

Si raccomanda attenzione e prudenza e di attuare le norme di autoprotezione previste dal piano di protezione civile In particolare si ricorda di non dormire nei piani interrati, non parcheggiare le auto in prossimità degli argini dei torrenti e sigillare le aperture di porte e finestre sottostanti le arginature lungo i corsi del Carrione e Parmignola. La sala operativa della protezione civile è contattabile al 0585 641735 ed il comando di polizia municipale al n. 0585 70000 fino al termine dell’allerta.

Anche a Massa scuole chiuse, come da ordinanza del sindaco Francesco Persiani che ha precauzionalmente chiuso gli istituti a partire dalle 14 di venerdì fino a sabato. Rientro a scuola previsto per lunedì.

LA SITUAZIONE

Alle 17 di venerdì 1 febbraio, nel corso della riunione coordinata dalla Protezione civile regionale, con il Centro funzionale regionale e gli uffici territoriali del Genio civile, i centri provinciali e le prefetture, non sono emerse

particolari criticità. Gli unici eventi segnalati, nella provincia di Massa-Carrara: sono stati chiusi alcuni sottopassi a Massa e si verificata una frana sulla strada 737 tra Pontremoli e Zeri. Prevista una riunione per le 23 se saranno confermate le previsioni meteo.