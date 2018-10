Costi e paletti, la Pro Loco fa solo sette spettacoli

MARINA DI CARRARA. «In 13 anni di attività non è mai successo. L'anno scorso avevamo preparato 39 eventi, quest'anno 7 alla Caravella e non abbiamo ancora ricevuto delle certezze». E ancora: a «uno sforzo triplo» da parte della Pro Loco sono stati corrisposti un contributo da Palazzo Civico «di un terzo» e «costi per la sicurezza triplicati».



Dalla Pro Loco di Marina di Carrara non ci stanno e il calendario degli eventi («solo sette, questo sicuramente lo comunichiamo con un po' di amarezza», aggiungono) passa in secondo piano. E' stato presentato ieri, infatti, direttamente dalla sede della Pro Loco marinella il calendario degli eventi estivi 2018.

Le intenzioni, ammettono, erano diverse: «Allietare – scrivono in una nota – gli abitanti di Marina e i turisti con un programma al livello dei precedenti anni», ma «quest'anno per vari motivi non è possibile». Anche perché – riflettono – negli anni passati a questo punto della stagione il programma era già entrato nel vivo: un programma fatto di decine di appuntamenti – targati dalla Pro Loco – dal primo luglio al 31 agosto.

E allora a creare malumore durante la presentazione non sono stati soltanto il capitolo legato al Premio Lunezia, o quello sul Summer Sport Festival di piazza Menconi (che a parer loro proprio non basta). Nella lista mettono anche altri due eventi (“Un battito per Simo” e “Una voce per Enrico”) che gli organizzatori hanno preferito dirottare su, rispettivamente, Marina di Massa e Sarzana. Infatti «per svolgere uno spettacolo in piazza Menconi sono richieste misure impossibili da rispettare e quindi non più a portata per spettacoli a titolo gratuito per residenti».



Allora si vira sulla Caravella, ma anche qui le «prescrizioni da soddisfare sono molte e costose, con l'aggravante che siamo in una pineta e quindi rischi e responsabilità sono maggiori». Il vero nodo resta uno, secondo la Pro Loco: «l'applicazione del buon senso nelle norme di sicurezza; per alcuni eventi le norme sono stringenti, per altri meno», ripetono a gran voce mentre qualcuno incalza anche sul fronte spese. «Non è neppure questione di costi, il palco – commentano durante la seduta – di piazza Menconi si aggira sui 7,6mila euro in affitto quando potevamo averlo a 2mila euro. Anche per la Notte Blu a noi l'anno scorso hanno dato 7mila euro; quest'anno il bando parla di 20mila euro più Iva a chi organizzerà l'intrattenimento». Poi la nota riporta l'attenzione sulla Caravella: «è anche lontano dall'area commerciale di piazza Menconi»; «necessitava di lavori per la messa in sicurezza», ma «l'amministrazione ci assicura che sarà disponibile per sabato 28 luglio».



«Sono mancati dall'amministrazione i soggetti di riferimento», insistono in coro alla fine, ma, concludono «non dobbiamo cedere. Dobbiamo resistere per le prossime occasioni». Ecco quali saranno dunque gli spettacoli. Si parte il 28 luglio (in collaborazione con Cesvot) con “La voce nel sociale”; martedì 31, invece la sfilata di “Arte e moda”. Sabato 4 agosto “Time to dance”, poi “Happy

hours dance” martedì 7 e mercoledì 8 “Il dono della vita” con Avis e Aics. La New Arcobaleno dance giovedì 9 e il gruppo “Ho perso l'Hammond” sabato 11 chiuderanno la rassegna di eventi della Pro Loco di Marina di Carrara negli spazi della Caravella. —