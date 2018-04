Mani e Menti, l’associazione che tutela arti e mestieri

PONTREMOLI . È stata costituita a Pontremoli, nell’antico fondo in via della Cresa, una nuova l’associazione “Mani e Menti: laboratori didattici di arti e mestieri della Lunigiana Storica”. L’associazione è composta da persone che si interessano al mondo dell’artigianato ed ha come obiettivo quello di promuovere e gestire attività culturali e formative per tramandare alle future generazioni ciò che riguarda i settori degli antichi mestieri e delle arti che caratterizzano il territorio storico della Lunigiana. Un obiettivo da attuarsi attraverso l’organizzazione di laboratori teorico/pratici che potranno svolgersi: nelle scuole, presso enti pubblici o privati, presso sedi di associazioni, durante eventi o sagre e presso il Centro Didattico creato con il supporto del comune di Pontremoli.



L’associazione si pone altri due importanti obiettivi supportati anch’essi dal comune di Pontremoli: la riapertura di antiche botteghe artigiane nel centro storico, apertura che avverrà in linea di massima tutti i sabati ed in occasione di eventi importanti o tramite prenotazione anche nei giorni feriali. Altro importante obiettivo riguarda la partecipazione alla creazione di pacchetti turistici attivi tutto l’anno, fatta eccezione per i mesi di luglio ed agosto, organizzati con il supporto ulteriore dall’agenzia turistica Handmade Tour. Le persone che hanno costituito l’associazione sono: Davide Angella, Maria Bernardini, Paolo Giovanni Bruno (supporto logistico), Giacomo Cappetta, Clara Cavellini (Presidente), Maria Pia Elia (Vice Presidente), Emilio Furia, Daniela Gerini , Isabella Iardella, Bruno Massa (Revisore dei Conti), Roberta Massucco, Donatella e Francesca Melani, Vittorio Mercurio, Andreina Micheli, Pieranna Necchi (Tesoriera e curatrice della pagina facebook), Sara Nani ( accompagnatrice turistica anche in lingua spagnola), Corrado Perazzo, Antonio Pietrafesa, Francesca Lilia Piras (Revisore dei Conti), Giuseppe Simoncini, Tiziana Valerio (Segretario), Andrea Varesi (Revisore dei Conti). Il primo evento in programma per la nuova associazione è la partecipazione al Bancarelfiore dove verranno proposti i Laboratori di ntiche arti e mestieri della Lunigiana. I laboratori si svolgeranno negli antichi fondi delle vie intorno al Castello formando idealmente un anello che

parte da Via Garibaldi e prosegue in via del Piagnaro, via della Bietola e via della Cresa. I laboratori sono rivolti sia ai bambini che agli adulti, sono gratuiti. Potrà essere richiesto un contributo se si utilizzano dei materiali e si produce un manufatto che resta all'allievo.