Cattelan e Bottura, prof, rockstar in Accademia di Belle Arti - Foto

CARRARA. Tifo da stadio applausi e effetto rockstar. L'Accademia di Belle Arti di Carrara ha insignito del diploma honoris causa lo chef Massimo Bottura e l'artista Maurizio Cattelan.

L’arte e la cultura fanno il miracolo e, proprio come sottolinea lo chef dell’Osteria Francescana di Modena (con gli applausi a scena aperti dei ragazzi della sua scuola di alta cucina che sono venuti a Carrara per fare il tifo) «rappresentano la speranza, la nostra scorta di limoni di Sorrento».

Una Carrara così piena di gente, così vibrante non la si vedeva da un pezzo. Ci sono le idee, c’è l’arte che, grazie all’intuizione di Maurizio Cattelan e il suo progetto “Eternity” ha fatto scatenare i ragazzi dell’Accademia.

C’è l’entusiasmo, gli applausi a scena aperta che accolgono lo chef Massimo Bottura. Completo blu, t-shirt bianca e occhiali design: uno chef-intellettuale che parla di bellezza: «è un linguaggio universale e proprio per questo dev’essere accessibile a tutti. Il punto di partenza è la cultura, la cultura, la conoscenza e il senso di responsabilità: questo è il mio messaggio di speranza». Proprio come i limoni di Sorrento: «sono come il sole, una metafora di speranza e noi italiani ne abbiamo una riserva».

La cultura e la cucina che per Bottura è stupore: «Sono cresciuto sotto i tavoli e la mia cucina, alla Francescana è quella che guarda ancora da sotto il tavolo, con gli occhi dei bambini». «Il mio ristorante – ha concluso – non ha panorami mozzafiato: il nostro panorama è la cultura, la nostra cucina serve per rimettere insieme i pezzi, per raccontare le passioni. E anche un errore diventa commestibile». Gli errori sono stati uno dei temi affrontati anche nella lectio di Maurizio Cattelan che ha ringraziato Carrara: "dove ho trovato il materiale con cui è stata scritta la storia"