Riapre la foce con restringimento della carreggiata

MASSA. Dopo una chiusura di quasi ventiquattr’ore è stata riaperta con restringimento carreggiata Sp73 della Foce tra Massa e Carrara zona Mirteto Alto. Ultimato intervento di disgaggio è stato effettuato nel pomeriggio di ieri. In seguito sarà effettuato intervento definitivo.

L’intervento di mercoledì srra è stato rallentato dai problemi della necessità di chiudere immediatamente il traffico per il rischio della caduta del masso. Inoltre ieri sera pioveva e non era possibile intervenire considerato anche il fatto che il masso non era facilmente raggiungibile.Così verso le 17.30 di mercoledì pomeriggio è stata presa la decisione di chiudere la strada e smistare tutto il traffico in direzione dell’Aurelia.