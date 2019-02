Trovato morto sotto casa alle cinque di mattina

LIVORNO. Lo hanno trovato cadavere sotto casa alle cinque e mezzo di mattina. Tragedia in via Garibaldi, dove lunedì 18 febbraio ha perso la vita il sessantatreenne Giovanni Sammartano. L’uomo è stato trovato riverso sull’asfalto da un passante, che è corso nel panificio Freschi, l’unico negozio aperto a quell’ora. Da lì è partita la chiamata al 118, giunto sul posto con un'ambulanza medicalizzata della Misericordia di Livorno.

Il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso. La morte, con ogni probabilità, sarebbe avvenuta per cause naturali. Sul posto, per i primi accertamenti, sono intervenuti anche gli agenti della polizia

di Stato. Ma la salma è stata subito messa a disposizione della famiglia. Sammartano abitava a poca distanza dal luogo dove è stato trovato morto. I funerali alle 10 di mercoledì 20 febbraio al cimitero dei Lupi, a cura delle onoranze funebri della Misericordia di Livorno.