Ventenne cade nei fossi dopo la lite col compagno della madre

LIVORNO. Sarebbe finito nei fossi dopo aver litigato col compagno della madre. Attimi di apprensione verso le 22.45 di sabato 16 febbraio vicino a piazza dei Legnami, nella zona del Pontino, dove un giovane di 20 anni è stato portato in ospedale da un’ambulanza della Svs di via San Giovanni per un principio di ipotermia.

Il ragazzo – secondo una prima ricostruzione – sarebbe finito in acqua al culmine della colluttazione e seppur infreddolito è poi riuscito a riemergere da solo. Le sue condizioni di salute erano comunque buone, nonostante fosse rimasto nei fossi per una decina di minuti. I volontari che sono arrivati sul posto lo hanno trovato già in strada. A risalire, infatti, lo aveva aiutato anche un passante, che passeggiando in zona dopo aver terminato di cenare lo aveva prima notato nell’acqua, sentendolo poi lamentarsi per il freddo patito.

Immediato il trasporto da parte dei soccorritori della Svs di via San Giovanni al pronto soccorso, dove il giovane è giunto in codice giallo, il secondo livello di gravità e urgenza, ma solo per via

del principio di ipotermia. Secondo quanto riscontrato dai medici e dagli infermieri del pronto soccorso, per fortuna, il ventenne non ha riportato alcun trauma derivante dalla colluttazione e soprattutto dalla caduta in acqua, ma dopo essere precipitato nel fosso era ovviamente infreddolito.