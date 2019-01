In cento puliscono la scogliera del Romito: cassonetti, bottiglie e una lattina del 1986

L’iniziativa



Tra gli scogli è saltata fuori anche una lattina del 1986. Una lattina vecchia di oltre trent’anni, lasciata a marcire in uno degli angoli più belli della costa, quello del Romito, che purtroppo non è immune dall’abbandono incontrollato (e incivile) dei rifiuti. Più di cento volontari, ieri mattina, hanno raggiunto il litorale di Calafuria per una maxi pulizia. La ribattezzata “operazione Calafuria” è stata organizzata dall’associazione Reset e da Acchiapparifiuti.



Tutto è partito da un vecchio cassonetto dell’immondizia che i volontari avevano notato tra l’Aurelia e il mare, incastrato nella vegetazione: era rotolato giù lungo la scogliera, chissà quando, all’altezza della discesa a mare di Punta Pacchiano. Gli organizzatori hanno chiesto aiuto alla ditta Bettarini, che ha a disposizione un vasto parco di mezzi pesanti e di gru. «Massimo Bettarini, uno dei soci – raccontano dal gruppo – si è mostrato molto sensibile e felice di intervenire per liberare la scogliera da questo rifiuto ingombrante».



E alla fine l’operazione si è trasformata in una occasione per organizzare una pulizia delle discese a mare.



All’appello hanno risposto armate di sacchi, guanti e sorrisi, più di cento persone, con tanti giovani di associazioni diverse arrivati anche da Firenze, Lucca e Prato.



In alcuni punti, per raggiungere i rifiuti anche ingombranti da portare via, i volontari si sono dovuti calare con le corde.



Dalla vegetazione e dalla scogliera è venuto fuori di tutto: soprattutto bottiglie di vetro, plastica e lattine. Ma anche un lavandino, pneumatici da camion, caschi, attrezzature e pezzi di ferro. Su una lattina si è potuto leggere ancora la data: 1986. «A dimostrazione – sottolineano dal gruppo – di quanto certi materiali siano inquinanti e indistruttibili. E purtroppo le nostre scogliere ne sono piene».



Aamps, che ha portato via il materiale raccolto, ha fatto sapere che è stata rimossa più di una tonnellata di immondizia.