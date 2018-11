Rispondi al telefono e ti cambiano il gestore dell’energia elettrica

Telefonate moleste, fermiamole definitivamente: firmate la nostra petizione La legge contro le telefonate moleste esiste. L’ha fatta approvare quasi un anno fa Il Tirreno (IL NOSTRO SPECIALE) con il sostegno di 122mila lettori e abbonati. Eppure le chiamate commerciali indesiderate sui cellulari e anche a casa continuano. Perché? Perché la legge non viene applicata. Il ministero dello Sviluppo economico non ha mai emanato il regolamento che consente a tutte le numerazioni di iscriversi al Registro delle Opposizioni e di bloccare il telemarketing aggressivo. Per questo IL TIRRENO, come ci racconta la nostra giornalista Ilaria Bonuccelli, rilancia una nuova campagna. E una nuova petizione. Dopo sei mesi di attesa inutile, invita a firmare per far sbloccare il regolamento che può bloccare le chiamate moleste.Bisogna fare in fretta, prima che passi il tentativo di modificare la legge contro il telemarketing aggressivo. Per firmare basta andare sulla piattaforma www.change.org (CLICCA QUI)

LIVORNO. Il messaggio, nell’ultima bolletta, suona più o meno così: «Questa è l’ultima fattura che le inviamo. Dal prossimo mese riceverà il conto dell’energia da....». Solo che il cliente - di Enel Energia o del Servizio Elettrico nazionale - il gestore non lo ha mai cambiato. Né nella zona di Arezzo, né nella zona di Agliana, di Montecatini e della provincia di Pistoia in genere. Eccolo, di nuovo, il cambio non richiesto di contratto. Le truffe per telefono. Attraverso chiamate commerciali moleste che il governo non blocca. Ha una legge in mano - approvata grazie alla campagna de- ma non la applica perché il ministero dello Sviluppo Economico non emana il regolamento di attuazione.L’allarme truffe è lanciato ad Arezzo da Federconsumatori. Per tutta la Toscana da Enel. Due le questioni: 1) i cambi di contratto non richiesti; 2) gli utenti disturbati da chiamate commerciali.

Molti utenti nelle ultime settimane hanno ricevuto fatture di chiusura del contratto da parte del fornitore abituale, senza però aver mai attivato un nuovo contratto di energia elettrica con un altro gestore. I clienti che si sono visti passare a Eni sono utenti di Enel e di Servizio Elettrico Nazionale. Eni, tuttavia, dichiara di non aver mai attivato questi cambi non richiesti di gestore e a Federconsumatori comunica di «essere a conoscenza che si sono verificate forti irregolarità da parte di agenzie incaricate di procacciare contratti per suo conto e di essersi cautelata con denunce all’autorità giudiziaria. Inoltre Eni si è dichiarata disponibile - assicura Federconsumatori - a porre in atto forme di indennizzo nei confronti degli utenti interessati dal comportamento illecito».