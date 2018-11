I cow boy di Tex, il cielo di Guidoni, la Formula 1 di Alesi: è Lucca Comics

LUCCA. Dici “Lucca Comics” e pensi subito ad appassionati in grado di discutere per ore sul colore giusto per una miniatura, o sulla prima edizione di un fumetto. La manifestazione lucchese, che oggi entra nel suo vivo con tre giorni “di fuoco” è però molto altro. E, soprattutto, presenta appuntamenti in grado di richiamare un pubblico molto più vasto dei classici Nerd.



Prendete, ad esempio, due appuntamenti di oggi al Teatro del Giglio, luogo ideale per ripararsi se, come previsto, dovesse cominciare a piovere. Dove a mezzogiorno c’è un nome caro agli appassionati di sport: l’ex pilota (ferrarista) di Formula 1 Jean Alesi, che arriva per presentare la sua “accademia” dedicata a chi vuole diventare un professionista di videogiochi dedicati alla corsa. La sera, alle 21.30, l’appuntamento è con una delle voci più belle del cinema italiano: Francesco Pannofino, che ha doppiato tra gli altri anche George Clooney, leggerà alcuni brani da “Animali fantastici e dove trovarli”, un audiolibro realizzato sa partire dall’opera di J.K. Rowling, la creatrice di Harry Potter.



Se insieme a voi sono arrivati a Lucca anche dei bambini, allora una tappa è d’obbligo, alle 15, al cinema Centrale in piazza Cittadella. Sul grande schermo sarà proiettata la prima mondiale di “44 gatti”, la nuova serie animata opera di Iginio Straffi, il creatore delle Winx e ispirata, a partire dal titolo, dalla celebre canzone dello Zecchino d’oro.



Se i vostri programmi prevedono invece di arrivare a Lucca nella giornata del 2 novembre, non potete assolutamente perdere l’evento programmato alle 16.30 al Teatro del Giglio. Qui il padre di Capitan Harlock, il fumettista giapponese Leiji Matsumoto si esibirà in un connubio unico di disegno e musica: realizzerà alcune sue opere mentre un quartetto d’archi suonerà melodie tratte dai suoi cartoni animati. Se poi avete la fortuna di rimanere (o di tornare) a Lucca anche il 3 novembre, il giorno che si prevede più affollato, potrete assistere a un incontro davvero fuori dall’ordinario: Leiji Matsumoto, l’uomo che lo spazio l’ha immaginato e disegnato, dialogherà con l’astronauta Umberto Guidoni, uno che nel cosmo ci è andato davvero. A moderare la scrittrice Licia Troisi, astrofisica e autrice fantasy italiana più venduta al mondo.



Se non siete ancora convinti della necessità di venire a Lucca, vuol dire che serve un appello alla mozione degli affetti. E cosa c’è di meglio, a unire le generazioni, del più famoso fumetto italiano che compie 70 anni? Si tratta, ovviamente di Tex che è al

centro di una “mostra virtuale” all’auditorium Agorà, con una serie di curiosità in grado di soddisfare almeno un paio di generazioni di lettori. Se, poi, preferite i robottoni giapponesi è presto detto: dirigetevi al “Mecha District” in via dei Bacchettoni e ne troverete a volontà! —