Muore a 60 anni storico albergatore: lascia due figli

LIVORNO. «Vivete con attenzione». Tre parole, una sorta di testamento, il suo messaggio per i figli. Andrea se n’è andato così, dopo aver lottato per due anni e mezzo contro una tremenda malattia, dimostrando coraggio e dignità ogni giorno. Andrea se n’è andato così, pensando sempre alla sua famiglia e cercando di dare l’ultimo insegnamento ai suoi figli. «Vivete con attenzione», ripeteva negli ultimi giorni a Manuel jr, 21 anni, rugbista che vive e studia negli Stati Uniti, e Francesco, 16, studente del Nautico Cappellini con la passione per il mare come il padre. Titolare dell’hotel Ariston di piazza della Repubblica insieme alla moglie Silvia Izzo, Andrea de Donato si è spento nella mattinata di venerdì 16 ottobre, mentre era ricoverato nel reparto di Cure palliative del nostro ospedale: aveva 60 anni.



Prima di gestire lo storico albergo a due passi dalla Fortezza Nuova, dove ha lavorato per oltre vent’anni, de Donato girava l’Italia come maestro di sci e di vela per conto del gruppo Valtur: trent’anni fa, raccontano i familiari, per il tour operator lavorava anche Fiorello, che era all’inizio della sua carriera e con il quale nacque subito una forte amicizia. Ma Andrea era anche un grande appassionato di viaggi, tanto da girare tutto il Vietnam a piedi e attraversare l’oceano Atlantico in barca a vela, partendo da Cannes e arrivando a Pointe-à-Pitre, nei Caraibi. «Con quel suo spirito avventuriero riusciva a coinvolgere tutti», aggiungono i parenti, ricordando anche la sua passione per la musica, in particolare per la chitarra.



Andrea de Donato è stato anche, per cinque anni, presidente dell’associazione albergatori della Confcommercio di Livorno, incarico lasciato nel 2016, subito dopo aver scoperto di essere stato colpito dalla malattia: oltre alla moglie e ai figli, lascia il padre Manuel, ufficiale della Marina in pensione, la madre Olga e il fratello Giampiero, titolare di uno studio legale a Milano. Una famiglia già in lutto per la scomparsa

di, il rugbista morto a 21 anni nel tragico incidente sulla Fi-Pi-Li di qualche settimana fa, considerato come un terzo figlio da Andrea. «Era cresciuto anche con noi - chiude la moglie del 60enne - e resteremo per sempre al fianco di sua madre».