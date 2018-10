LIVORNO. Una donna livornese di 90 anni, intorno alle 13,45 di venerdì 26 ottobre, si è ustionata mentre stava cucinando il pranzo. A prendere fuoco è stata la vestaglia che indossava l'anziana,

soccorsa prima dai vicini di casa e poi dal medico e dai volontari della pubblica assistenza: ha riportato ustioni sul 30% del corpo, soprattutto alla schiena, ed è ricoverata in gravi condizioni. Sul posto, in via Adolfo Tommasi, a Colline, sono intervenuti anche i vigili del fuoco.