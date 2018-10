«Molestie sulla collega in servizio», ispettore della municipale a processo

LIVORNO. Sarà il processo che inizierà a febbraio a dover accertare se la sera del 22 gennaio scorso l’ispettore sessantenne della polizia municipale di Livorno (non pubblichiamo il nome per tutelare la vittima), abbia molestato sessualmente la giovane collega durante il servizio – come sostiene la procura –, o se invece si sia trattato di un malinteso, come ha invece cercato di spiegare l’avvocato dell’uomo durante l’udienza preliminare, chiedendo al giudice l’archiviazione del procedimento. Una vicenda, quella della presunta violenza sessuale ai danni della vigilessa, senza dubbio delicata e che ha avuto già delle conseguenze: la sospensione dell’ispettore dal lavoro e poi il reintegro avvenuto all’inizio dell’estate. Ma che potrebbe averne di peggiori.



A dare il via all’inchiesta, la denuncia della donna che ha raccontato che il collega, responsabile del servizio per quel giorno, avrebbe diviso i cinque agenti (solitamente sono sei per turno) in due squadre, una composta da tre colleghi e l’altra formata dal sessantenne e dalla giovane vigilessa. Quando i due sono rimasti soli sarebbe avvenuta la violenza con il tentativo finale da parte del sessantenne di baciare la donna.

Quei momenti sono stati ripercorsi in aula davanti al giudice per l’udienza preliminare. La donna, attraverso la sua legale,, si è costituita parte offesa chiedendo un risarcimento danni di 20 mila euro. Al termine dell’udienza e dopo aver ascoltato le richieste di tutte le parti, il giudice ha quindi deciso per il rinvio a giudizio dell’ispettore con il medesimo capo d’imputazione. «Ci sono ampi margini per poterci difendere durante il dibattimento – spiega l’avvocato– A nostro avviso, infatti, il mio cliente non ha commesso nessun atto di molestia nei confronti della collega».L’unica certezza è che si tratterà di un processo molto complicato. Uno degli elementi che fin dall’inizio dell’indagine hanno insospettito gli inquirenti è stato quello che è stato l’ispettore a formare le squadre per quella sera. Possibile che dietro a questo ci si sia una sorta di premeditazione? Dall’altra parte però, almeno da quello che trapela dagli inquirenti coordinati dalla pubblico ministero, non ci sarebbero testimoni di quanto avvenuto. Oltre alle persone coinvolte direttamente, i primi a volere chiarezza sono i colleghi dei due agenti. «Qualcuno – dicono – non racconta la verità...».