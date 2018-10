Butta la droga nel wc per liberarsene, denunciato 27enne livornese

LIVORNO. Oltre un etto di hashish e marijuana buttati nel wc della sua abitazione e ritrovati dalla guardia di finanza poco dopo nello scarico fognario. Finisce nei guai un livornese di 27 anni (di cui non sono state fornite le generalità dalle forze dell'ordine) che viene denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane era stato visto lo scorso 4 ottobre nei dintorni di viale Petrarca dalle fiamme gialle. I militari sono stati insospettiti dai movimenti del giovane e lo seguono fino a casa. Avvicinatisi all’immobile hanno sentito un forte e persistente odore di combustione di sostanza stupefacente che veniva dalla finestra del pian terreno: a questo punto hanno deciso di approfondire i controlli ed entrare.

Una volta all'interno della casa, i militari hanno trovato 4 giovani livornesi, visibilmente agitati per l’arrivo delle fiamme gialle: nel bagno hanno trovato alcuni grammi di hashish, ma niente nelle altre stanze.

I militari si sono, poi, accorti che il proprietario dell’immobile (il giovane 27enne) prima del loro arrivo si era diretto in bagno dove aveva tirato anche lo scarico del wc facendo presumere che si fosse così disfatto di ulteriore droga. La guardia di finanza, quindi, ha deciso di ispezione il tombino dello scarico fognario nel cortile, rinvenendo, più di un etto di hashish - avvolto nel cellophane - e 12 grammi circa di marijuana.

Durante la perquisizione dell'appartamento sono stati sequestrati 12.775 euro (suddivisi in banconote di vario taglio), materiale per la custodia ed il confezionamento dello stupefacente, oltre ad un’agenda, che il proprietario dell’abitazione usava utilizzare per la rendicontazione del denaro presumibilmente incassato in ragione della propria attività di spaccio.

Il sequestro della droga, diretto sulla piazza livornese, ha, così, prevenuto il presumibile consumo anche da parte di giovanissimi.