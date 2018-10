Ladri acrobati scappano sul tetto della caserma dei parà: arrestati

LIVORNO. Due giovani di origine albanese di 23 e 24 anni sono stati arrestati, in flagranza, dai carabinieri di Livorno per furto in abitazione, nella zona di via del Fagiano e via Manasse, dopo una fuga rocambolesca che si conclusa sui tetti della caserma Pisacane che ospita la Brigata paracadutisti Folgore.

Il fatto è accaduto nella serata di martedì 16 ottobre, quando i due ladri 'acrobati', già noti alle forze dell'ordine, avevano appena svaligiato due appartamenti della zona e stavano tentando di introdursi in una terza abitazione, ma grazie alla segnalazione di alcuni cittadini sono stati individuati dai carabinieri che stavano svolgendo servizio di controllo del territorio. I due appena si sono resi conto che erano stati scoperti hanno cercato la fuga saltando pericolosamente da un tetto all'altro delle abitazioni, danneggiandone tegole e coperture.

Poi, tentando di far perdere le proprie tracce, si sono introdotti nella confinante struttura della caserma

dei parà, attraverso alcune tettoie, anche qui danneggiando le tegole, ma finendo per essere circondati dai militari dell'Arma e della Folgore e quindi arrestati. I carabinieri dopo l'arresto hanno inoltre recuperato la refurtiva che i due avevano rubato dagli appartamenti appena svaligiati.