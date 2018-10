"Noi Tirreno", agli iscritti due visite omaggio super: Torre di Pisa e Comics

Il gioiello che il mondo ci invidia e l’evento dei record. Per dare il benvenuto ai primi iscritti alla comunità del Tirreno abbiamo pensato in grande. E grazie alla generosità di gestori e organizzatori, possiamo mettere a disposizione dei nostri lettori gratuitamente decine di ingressi di grande prestigio.



La prima occasione – già presente sul nostro sito nella sezione eventi – permetterà di prenotare 16 ingressi gratuiti alla Torre di Pisa da utilizzare durante il prossimo weekend: 8 biglietti per sabato 20 e altri 8 per domenica 21. Le visite saranno prenotabili – con un tetto di due posti per ogni lettore – a partire da giovedì prossimo. I biglietti sono messi a disposizione dall’Opera della Primaziale Pisana.

La seconda occasione – online dalle prossime ore – riguarda il più grande evento italiano dedicato all’intrattenimento, al gioco e al fumetto, che richiama ogni anno centinaia di migliaia di persone in Toscana da tutto il mondo: abbiamo tenuto in serbo per i nostri lettori più affezionati, che quest’anno si svolge dal 31 ottobre al 4 novembre.In entrambi i casi – per salire gratis sulla Torre o girare tra le mille novità racchiuse nei padiglioni dei Comics – basterà registrarsi alla community del Tirreno e prenotare i biglietti quando le prenotazioni saranno aperte. Riceverete nella vostra casella di posta elettronica i coupon nominali da consegnare alle casse per ottenere i biglietti che si desiderano.Tutte le informazioni utili per ritirare i biglietti gratuiti sono