Aeroporti, Salvini striglia le truppe leghiste: «Firenze non sarà penalizzata»

LIVORNO. Pista lunga a Peretola sì, anzi no. Stop all’ampliamento di Firenze e piuttosto terza pista a Pisa e più corse per i treni. «Matteo, così sembriamo il Pd, e se ci giochiamo Firenze, sarà dura conquistare la Toscana». Troppa esuberanza, troppa foga. I sovranisti stavano cominciando ad assomigliare perfino troppo ai Cinquestelle e a Danilo Toninelli (ohibò), hanno allargato le braccia con un pizzico di stanca sconsolazione Giancarlo Giorgetti e Armando Siri, gli “economici” della Lega, davanti a Matteo Salvini dopo la valanga di dichiarazioni in cui da giorni si esibiscono sindaci, deputati, sottosegretari e ministri del Carroccio sul destino degli aeroporti in Toscana.



Così il leader e vicepremier ieri s’è convinto a fare tabula rasa: «Stiamo facendo coi nostri tecnici tutte le valutazioni del caso – dice Salvini a pomeriggio inoltrato – un maggiore sostegno alle imprese e al turismo di Firenze e di tutta la Toscana è fondamentale. Nessuna città sarà penalizzata, compresa Firenze, che per il suo ruolo, per la sua storia e per il suo futuro merita sviluppo».

Un Salvini furioso, racconta un parlamentare, costretto a mettere un freno alla schizofrenia delle posizioni. Anche perché il coro di uscite e smentite apre crepe su un tema cruciale come le infrastrutture, da sempre un punto fermo nella Lega, e rischia di pregiudicare le speranze di vittoria alle comunali 2019 e, chissà, il sogno di conquistare la Regione. Il primo a finire nel mirino è Gian Marco Centinaio. «A Firenze non serve il progetto faraonico di Toscana Aeroporti», aveva detto il ministro dell’agricoltura a Repubblica smentendo il collega di partito e sottosegretario agli Esteri Gugliemo Picchi, per il quale invece «la pista lunga va fatta». «Quella di Matteo è una smarcatura da Centinaio», confidano dall’entourage del vicepremier. Ma è chiaro che suoni anche come un rimbrotto alla “pupilla” Susanna Ceccardi.



La sindaca di Cascina, nominata da poco sua consigliera a Palazzo Chigi e commissaria del partito toscano, da giorni batte il pugno: «Sì al potenziamento di Peretola ma no al masterplan, è un favore a Renzi». E i 150 milioni dello Stato vanno «spesi per la costa». Ceccardi aveva anche a fatto approvare un documento nel direttivo regionale, e pareva una pietra tombale sulla pista a 2400 metri. Non solo. C’era il suo placet a Toninelli, che a luglio al Tirreno aveva parlato di «Pisa come aeroporto in pole per la Toscana», e all’ipotesi di dotare Pisa di una terza pista.

«Ipotesi» su cui il ministero dei Trasporti conferma di avere trattative in corso con la Difesa sebbene per Toscana Aeroporti, la spa guidata da Marco Carrai, braccio destro di Matteo Renzi, sia una «fantasia irrealizzabile». Un batti e ribatti che da giorni scatena le proteste e non solo del Pd («Giù le mani da Firenze», ha tuonato il sindaco Dario Nardella). Gli alleati Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno fatto capire che le alleanze in Toscana stavano scricchiolando e categorie economiche e gli industriali si sono messi di traverso.

L’ultima bordata, una lettera al Corriere di Leonardo Bassilichi, presidente del comitato Sì all’aeroporto di Firenze, in cui elencavano i vantaggi della nuova pista, fra cui «un valore aggiunto di 730 milioni di euro e la creazione di circa 11mila posti di lavoro».

Renzi stesso di prima mattina esce allo scoperto: «C’è un investitore internazionale con 370 milioni pronti (in realtà sono 270, ndr), da investire tra Firenze e Pisa. Solo a Firenze ci saranno duemila nuovi posti di lavoro. Centinaio ha detto che l’aeroporto di Firenze non si deve fare. Come aveva già fatto capire Toninelli. L’accusa? È voluto da Renzi. Se non si fa la nuova pista il danno economico sarà enorme e il privato farà una causa miliardaria che pagheranno i nostri

figli. Se è per fare dispetto a me sono tecnicamente impazziti». Ecco, Salvini ora resetta tutto. Insomma, Matteo ha corretto la rotta. E ora lo fa anche Ceccardi: «Cosa significano le parole di Salvini? Che i tecnici stanno valutando e che Firenze non verrà penalizzata».