Lavori al ponte di via Genova, chiude un tratto di via Firenze

LIVORNO. Parte giovedì 13 settembre un intervento di ripristino dei copriferri dell’intradosso del ponte di via Genova, in corrispondenza del sottopasso di via Firenze. La manutenzione - spiegano dal Comune - è finalizzata a prevenire il distacco di frammenti di intonaco dal manufatto: "I lavori dovrebbero concludersi, al più tardi, entro il giorno successivo, venerdì 14 settembre".

Le modifiche alla viabilità. Per consentire l’esecuzione dell’intervento in condizioni di sicurezza, dalle 8 di giovedì 13 alle 17 di venerdì 14 settembre sarà chiuso al traffico il ramo secondario di via Firenze, ovvero la carreggiata lato porto (direzione nord-sud) comprendente il cosiddetto sottopasso di via Firenze. Per i mezzi provenienti da nord e diretti verso sud, il percorso alternativo prevede l’immissione obbligatoria a sinistra alla biforcazione di via Firenze, qualche centinaio di metri prima del sottopasso (cartello per Tirrenia), e successivamente l’attraversamento

del cavalcavia di via Genova fino alla rotatoria di via delle Cateratte. Dalla rotatoria si potrà percorrere nuovamente via Genova in direzione opposta, per ricongiungersi con la carreggiata principale di via Firenze in direzione sud, o accedere direttamente al centro della città.