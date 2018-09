Incendio sulla Fi-Pi-Li: riaperta la superstrada verso Livorno

LIVORNO. Incendio sulla Fi-Pi-Li, in direzione Livorno, poco dopo le 16 di martedì 11 settembre. Le fiamme sono divampate in un terreno che si trova all'altezza del collegamento con l'A12 e l'Aurelia: il tratto è stato chiuso per la scarsa visibilità e per garantire, di conseguenza, la sicurezza degli automobilisti, poi la riapertura intorno alle 19,30, dopo più di tre ore. Sulla Fi-Pi-Li sono intervenuti i vigili del fuoco, sia con alcuni mezzi sia con l'elicottero, oltre alle ambulanze della pubblica assistenza e alla polizia stradale.