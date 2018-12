Luca e Irene, blitz a sorpresa sulla spiaggia del ristorante: "Sposami" - Video

Blitz a sorpresa sulla spiaggia del ristorante: "Sposami" Una storia d'amore che abbraccia Livorno e Pisa. Luca lavora in un ristorante di Marina, lei in una pizzeria livornese. E la colonna sonora è una canzone di NigiottiL'ARTICOLO

MARINA DI PISA. E’ una storia d’amore e di ristorazione. Una storia che abbraccia Livorno e Pisa, alla faccia del campanilismo e dei luoghi comuni., livornesi, si sono conosciuti nove mesi fa. Lui lavorava al ristorante "Le scimmie" di Tirrenia, lei in una pizzeria di Livorno. Tra il mare e la buona cucina, è sbocciato l’amore.

Nel frattempo Luca è andato a lavorare al Pia Mani’omio di Marina di Pisa, sempre più convinto che Irene gli aveva cambiato la vita. Così ha deciso che bisognava fare un passo importante e che il posto in cui lavorava gli offriva anche la location giusta: la spiaggia. Ma bisognava fare presto, perché se la storia d’amore è appena cominciata, l’estate sta finendo.

Così venerdì 31 agosto è scattato il blitz a sorpresa, intorno alle 23, quando lei è arrivata dopo il turno di lavoro in pizzeria. Rose rosse, musica, il rumore delle onde e un particolare “falò” sulla spiaggia: fuochi d’artificio per chiedere “sposami”. Qualche secondo d’attesa e la risposta arrivata con un “sì” a squarciagola. Il resto è festa da filmare.

Luca Dalla Valle a Irene Guerri: "sposami". La foto è di Enrico Pugi

E come nei titoli di un film, bisogna segnalare i contributi. A cominciare dalla colonna sonora, assicurata dalla band i Major in cui canta il cugino di Irene e che per l’appunto era lì in zona per un live. Per Luca e Irene l’omaggio era obbligato, la “loro” canzone, ”L’amore è” del livornese Enrico Nigiotti. I fiori erano di Carla Home Flowers di Collesalvetti. E un grazie va anche a Stella Zvjezdana del Pio Mani’omio e a tutti quelli che hanno reso possibile la serata a sorpresa. Degno sugello, le belle foto di Enrico Pugi, un altro amico di Luca. Auguri alla coppia.