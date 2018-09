Scontro motorino-furgone: ferita una ventiduenne

LIVORNO. Una ragazza di 22 anni in sella a un motorino è rimasta ferita alla testa in un incidente stradale avvenuto poco prima della mezzanotte di sabato 1 settembre sul viale Alfieri, non lontano dalla sede del Tirreno. Lo scontro fra la giovane e un furgone è stato talmente violento che la ventiduenne è stata praticamente catapultata a cinque metri di distanza sullo spartitraffico al centro di quel tratto urbano dell'Aurelia. A fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente

saranno i rilievi della pattuglia di vigili urbani che è intervenuta sul posto. La conducente del motorino è stata soccorsa dai volontari di una autoambulanza della Svs inviata dalla centrale operativa del 118: secondo le prime risultanze, la giovane ha riportato un trauma facciale.