Un mese di lavori sul viale Italia per risanare la fognatura

LIVORNO. Oggi, lunedì 20 agosto, sono iniziati i lavori dell’Asa sul lungomare: si tratta di un intervento di rilievo che, secondo quanto reso noto dal quartier generale dell’ex municipalizzata Asa, che ha come obiettivo «il potenziamento del collettore di fognatura nera e il risanamento delle tubazioni».



La zona interessata è il viale Italia nel «tratto di viale in corrispondenza con piazza San Jacopo in Acquaviva», com’è stato specificato nell’annuncio ufficiale del via a questo intervento che comporterà una spesa di oltre 50mila euro. È previsto che i lavori vadano avanti per un mese con una rilevate ripercussione sul traffico: il viale resta percorribile nei due sensi di marcia ma su una sola carreggiata.



La risistemazione delle fognature è motivata anche dalla volontà di «continuare a garantire la massima efficienza della rete fognaria a servizio del lungomare», dice Palazzo Civico. Lo ribadisce con una sottolineatura che acquisisce maggiore rilevanza proprio in quest’estate in cui si è registrato un livello record di sforamenti dei limiti indicati per gli escherichia coli e per gli enterococchi intestinali (che hanno portato a moltiplicare i divieti di balneazione nel pieno della stagione estiva in misura mai sperimentata prima): dunque, per il Comune questo intervento sulle fogne del lungomare punta «in particolare ad assicurare valori costantemente nella norma per la balneabilità degli specchi d’acqua limitrofi». Aggiungendo poi: «Si tratta di un intervento assolutamente necessario dal punto di vista ambientale, come si evidenzia nella delibera dirigenziale: “I suddetti interventi rivestono carattere d’urgenza al fine di rispondere e assicurare l’esigenza di fornire valori nella norma per la balneabilità nelle zone costiere limitrofe”».



Da parte del Comune si ammette che un intervento del genere, per un mese in estate nel pieno della stagione balneare, «provocherà inevitabilmente dei disagi al traffico e alla sosta». Va detto – viene precisato – «sono state previste delle modifiche alla viabilità che interesseranno di volta in volta le aree del viale Italia interessate dai lavori».



Da oggi lunedì 20 agosto, quindi, a venerdì 21 settembre viene modificata la viabilità sul viale Italia: nel tratto interessato di volta in volta dai lavori – fra il civico 201 e il civico 235: cioè, per chi viene dal centro, 50 metri oltre l’ingresso dei Pancaldi e altrettanti oltre il cancello dell’Accademia lato San Jacopo – viene chiusa al traffico la corsia lato est (cioè quella dalla parte di terra, direzione sud-nord) e ambedue le direzioni di marcia vengono canalizzate sull’altra metà dell’ampiezza del viale, cioè la corsia lato mare. È da aggiungere che su entrambi i lati dei tratti interessati dai lavori è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata.



Non solo: dal viale Italia non si può per un mese svoltare in via San Jacopo in Acquaviva così come chi proviene da questa strada non può svoltare verso Barriera Margherita, si deve immettere sul viale Italia svoltando obbligatoriamente a destra.



Quanto al bus, la fermata di fronte alla Baracchina Bianca (marciapiede lato terra) viene spostata più a nord, mentre quella lato mare viene trasferita

verso l’Accademia. Il Comune dice che comunque «viene garantito l’accesso dei residenti ai passi carrabili, il passaggio dei pedoni in condizioni di sicurezza e l’eventuale spostamento degli spazi di sosta per i veicoli al servizio delle persone disabili».