Muore 18enne dopo lo schianto in scooter

LIVORNO. Lo scooter distrutto, a pezzi. Le scarpe volate a un metro di distanza, accanto all’auto sulla quale si è schiantato. La disperazione di familiari e amici, in lacrime all’ospedale. Lo choc dei soccorritori, ancora sconvolti per il terribile incidente sul viale del Risorgimento. È morto Alessandro Costantini, il 18enne livornese che sabato sera - intorno alle 22.30 - ha perso il controllo del suo motorino ed è finito contro una Kia Sportage bianca, parcheggiata a lato della carreggiata: è questa, in base ai primi rilievi nel tratto compreso tra via Don Bosco e via di Salviano, la ricostruzione dello schianto da parte dei vigili urbani, che comunque stanno facendo ulteriori accertamenti e verifiche sulla dinamica: pare però che nell’incidente non siano stati coinvolti altri veicoli.



Il ragazzo è stato trovato sull’asfalto in condizioni gravissime: in arresto respiratorio e cardiocircolatorio all’arrivo del medico e dei volontari della Pubblica Assistenza, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale e ricoverato nella shock room. Ha perso la vita: il suo quadro clinico era disperato, con decine di amici del 18enne che - nelle ultime ore - si sono ritrovate al pronto soccorso.



La famiglia di Alessandro, che ha compiuto 18 anni a fine luglio, è molto conosciuta in città: il padre Massimo è un autista della Ctt, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico anche a Livorno, mentre la madre Elisabetta Chirici gestisce un negozio di abbigliamento da donna in via Magenta, “Corso 22”. Alessandro, grande appassionato di

calcio, ha anche una sorella minore,: con i genitori frequentano da sempre i bagni Tirreno.

Tanti amici si sono ritrovati fuori dall'ospedale in attesa di notizie positive ma intorno alle 15 è arrivata la dramamtica notizia della morte di Alessandro.