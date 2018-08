Hikikomori, la sindrome dei ragazzi che si chiudono in camera. Casi anche in Toscana

Diciassette ore chiuso in una stanza. Davanti agli occhi solo la luce del monitor e il gioco di ruolo che lo tiene incollato da mezzogiorno alle 5 del mattino del giorno successivo. Quando il cursore del mouse fa click su “logout” c’é già sole ma Andrea (nome di fantasia per tutelare il ragazzo), con le tapparelle abbassate, non se ne accorge neppure. È immerso nel suo buio di solitudine, intrappolato tra le quattro mura in cui da troppo tempo ha cominciato a rinchiudere la sua vita. Mangiare ma anche lavarsi, studiare o uscire con gli amici: niente di tutto questo ha più importanza. Troppe pressioni fuori, quante aspettative poi: meglio stare al riparo in un luogo sicuro. La propria camera, meglio se con la porta chiusa a chiave. «È stato in quel momento che ho capito che mio figlio era arrivato al punto di non ritorno e che dovevo fare qualcosa per tirarlo fuori dal tunnel in cui era precipitato».

VIDEO. La spiegazione della sindrome in 7 parole chiave

Hikikomori: la sindrome in sette parole chiave Il disturbo hikikomori colpisce 100.000 giovani tra i 14 e i 25 anni in Italia. La sindrome in sette parole chiave e attraverso le parole dell'esperta (video a cura di Camilla de Fazio) - L'ARTICOLO

A parlare è la mamma di un ragazzotermine giapponese che significa “stare in disparte”. È considerato hikikomori chi non esce di casa per almeno sei mesi, non studia e non lavora; una sindrome da auto-reclusione che colpisce i giovani tra i 14 e i 25 anni, che in Italia conta già 100 mila casi stimati ma si pensa che possano essere molti di più visto che, come racconta ancora questa mamma, di Prato, «i ragazzi hikikomori si vergognano della loro condizione e quindi sono restii a parlarne».In Toscana, oggi si dovrebbero contare una trentina di casi, a un anno dalla nascita di un’associazione di genitori di ragazzi hikikomori legata al gruppo di uno dei principali studiosi del fenomeno, Marco Crepaldi, laureato in psicologia sociale. Ma di questa emergenza sociale, molto spesso non riconosciuta, si sa ancora molto poco e non è escluso che anche in Toscana siano di più. «Sono nove anni che mio figlio ha questo problema – spiega la mamma pratese – quando ne aveva 14 ci siamo accorti che qualcosa non andava ma anche i medici non avevano idea di cosa avesse. Ora ha 23 anni e posso dire che sta meglio. Piano piano ne sta uscendo ma sono stata io, informandomi soprattutto in rete, a dire allo psichiatra: “Non è che il bimbo è hikikomori?”. E da lì abbiamo iniziato un percorso mirato».Il racconto della mamma è carico di sofferenza: descrive il senso di impotenza, la rabbia che sfocia nell’incomunicabilità, i rapporti familiari che si logorano. Il figlio apatico, che si isola dal mondo, che arriva a non lavarsi per una settimana. «Ha iniziato con l’abbandono dell’attività sportiva – inizia Maria– giocava tanto con i videogiochi e la notte non dormiva. Quindi la mattina era diventato anche difficile svegliarlo per andare a scuola». Di fronte a questi comportamenti, Maria e suo marito reagiscono in modo istintivo: rimproveri e privazioni. Tolgono ai figlio i videogiochi. «Qualsiasi genitore reagisce così senza capire che il proprio figlio sta soffrendo. Soprattutto mio marito era molto autoritario – racconta – è arrivato a lanciare la Playstation dal balcone, a staccare il router o la corrente elettrica. Io invece sbagliavo ma in un’altra maniera: facevo continuamente confronti con i suoi coetanei, avevo grandi aspettative per il suo futuro e addirittura l’avevo portato a Boston a visitare l’università di Harvard. Atteggiamenti sbagliati: lo abbiamo capito solo dopo».