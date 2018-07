Cinema teatro 4 Mori, le regole per l'uso gratuito della sala

LIVORNO. Data la grande richiesta dell’uso gratuito della sala del Cinema Teatro 4 Mori per iniziative culturali, educative e sociali, l’amministrazione comunale ha deciso di aprire una manifestazione di interesse a cui associazioni cittadine e istituti scolastici di ogni ordine e grado possono partecipare ai fini della concessione in uso gratuito.

Si ricorda infatti che - sulla base di un disciplinare tra Comune e Circolo Ricreativo Lavori Portuali (CRPL) che gestisce il cinema-teatro – per 8 giornate all’anno (ferma restando la prelazione per iniziative proprie dell'amministrazione quali Settembre Pedagogico o la premiazione de La scuola fa teatro) gli spazi del teatro sono disponibili ad uso gratuito, naturalmente per iniziative sempre a carattere culturale educativo e sociale.

Dato il numero piuttosto esiguo di giornate a disposizione a fronte delle richieste, si invitano pertanto gli interessati ad avanzare domanda

per il periodo di programmazione ottobre 2018 – maggio 2019.

Le domande dovranno pervenire entro il 30 settembre prossimo ed inoltrate all'indirizzo email: cultura@comune.livorno.it .