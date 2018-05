Mattone del cuore, con Brosio eventi vip e solidarietà tra Livorno e l'isola di Gorgona

LIVORNO. Tre giorni di eventi dal 25 al 27 maggio tra Livorno e l'isola di Gorgona per combinare solidarietà, spiritualità, spettacolo e sport.

È il progetto "Mattone del Cuore - Squadra del Cuore Livorno Montenero Isola della Gorgona", che Le Olimpiadi del Cuore, con la regia di Paolo Brosio, hanno realizzato insieme alla Diocesi di Livorno e in collaborazione, tra gli altri, con il ministero della Giustizia e il sottosegretario Cosimo Maria Ferri, con l'amministrazione penitenziaria con il presidente Santi Consolo, con il Comune, con la capitaneria di porto, la brigata Folgore e la Nazionale Cantanti.

Si parte con un torneo di calcio, la Coppa della Pacè a Gorgona il 26 maggio, tra una selezione di detenuti dell'isola e altre sette squadre composte da calciatori, ex calciatori, allenatori di calcio, amici dello sport, dello spettacolo, della televisione, e con un'iniziativa di preghiera per la pace nel mondo, con dialogo interreligioso, tra ministri dei diversi culti a cui appartengono i detenuti dell'isola.

Il giorno successivo nel piazzale del Santuario della Madonna di Montenero ci sarà una cena, il Galà del Cuore, per raccogliere fondi per i progetti della Caritas di Livorno a favore delle famiglie in difficoltà e quelle dei detenuti, per gli alluvionati di Livorno

del 10 settembre 2017 e per un ospedale a Medjugorje.

I fondi raccolti serviranno anche alla ristrutturazione del campo di calcio dei detenuti della Gorgona. Al termine della cena, il grande spettacolo la "Notte del Cuore" con musica e grandi artisti del cinema e televisione.