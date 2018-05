Ruba gasolio da una ditta in porto, arrestato livornese

LIVORNO. Arrestato mentre ruba gasolio da una ditta in porto. L'allarme è scattato intorno alle 22 di giovedì 3 maggio quando alla centrale dei carabinieri è arrivata la segnalazione da parte del personale addetto alla vigilanza nella zona retroportuale in cui si parlava di "persone sospette all’interno del terminal". Quando i militari della compagnia porto sono arrivati sul posto hanno trovato due uomini che, dopo aver rotto la rete di recinzione, uno all’interno e l’altro all’esterno del terminal, erano intenti a trasportare delle taniche piene di gasolio per autotrazione, per poi caricarle su un’autovettura.

I carabinieri sono riusciti a fermare e arrestare con l'accusa di furto aggravato Marco Gennari, 43 anni livornese, residente a Tirrenia, mentre il complice è riuscito a scappare. I militari hanno ritrovato

e sequestrato un tubo di plastica con cui i due avevano aspirato il carburante da alcuni mezzi da lavoro presenti in quel piazzale, riversandolo in taniche di plastica. Complessivamente sono state recuperate otto taniche da 30 litri, per un totale di 240 litri del valore di oltre 300 euro.