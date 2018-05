Sfondano la vetrata per rubare le moto

LIVORNO. Hanno sfondato la vetrata e forzato la porta principale per entrare nella concessionaria e rubare le moto, ma sono stati messi in fuga dall'allarme e dall'arrivo sia della vigilanza che della polizia. Il tentato furto, nella notte tra lunedì 30 aprile e martedì 1° maggio, si è verificato da Aurelia Motorrad, concessionaria delle moto Bmw per Livorno e Pisa. «Per fortuna - spiega Alessandro Liverani, titolare dell'attività commerciale di via dei Ramai, al Picchianti - i ladri non hanno portato via niente, ma ci sono danni per quasi mille euro. È la prima volta che qualcuno entra qui per rubare, ma nella zona ci sono stati tantissimi episodi del genere e quindi la situazione è preoccupante».