Molo Novo e Vegliaia vietati: "Non sono stabilimenti balneari"

LIVORNO. Stop. Dall'estate 2018 non sarà più possibile abbronzarsi sulle dighe foranee del porto o usare una delle banchine della diga curvilinea come punto di ormeggio per la propria imbarcazione. Tradotto: niente più ormeggio e tuffi al Molo Novo e alla Vegliaia. A stabilirlo, in una ordinanza pubblicata il 13 aprile scorso sull’albo on line (http://albo.portialtotirreno.it/portialtotirreno/albo/albo_dettagli.php?id=25) è l’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno settentrionale. "A tutela dell’incolumità pubblica - fanno sapere con una nota da Palazzo Rosciano - è stato infatti disposto il divieto di accesso alla diga curvilinea e a quelle della Vegliaia e della Meloria. Non solo, l’interdizione è stata estesa anche alle scogliere esterne e ai terrapieni circostanti le stesse dighe". Spetterà agli uffici competenti dell’Authority provvedere all’installazione di una idonea segnaletica che richiami i divieti di accesso. "Laddove il fatto costituisca reato - si legge ancora -, i trasgressori saranno perseguiti ai sensi dell’articolo 1174 del Codice della Navigazione".

"Le dighe foranee non possono essere una alternativa agli stabilimenti balneari, alle spiagge e alle scogliere pubbliche", interviene segretario generale dell’Authority, Massimo Provinciali: "L’ordinanza numero 11 è una misura di buon senso che

va a tutela della sicurezza pubblica".

Nell'ordinanza si parla di "situazione di pericolo per i cittadini che possono accedere", "sia in relazione alle caratteristiche costruttive e funzionali" delle strutture", "sia in relazione allo stato di precaria conservazione delle stesse".