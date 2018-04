Fiocco rosa al pronto soccorso: la piccola nasce quasi in ambulanza

LIVORNO. Fiocco rosa al pronto soccorso di Livorno. Una donna ha dato alla luce una bella bambina nella shock room dell'ospedale, dopo aver quasi partorito in ambulanza. Sono stati i volontari della Svs a trasportarla di corsa sul viale Alfieri dopo la chiamata arrivata di prima mattina - tra le sette o le otto - dalla coppia di neo genitori che abita in zona mare. La chiamata, poi la corsa con i volontari e il medico in ambulanza, dove

è praticamente cominciato il parto. Giusto il tempo di varcare il cancello di ingresso del presidio e la donna è diventata mamma al pronto soccorso, di una bella bambina che si chiama Cloe. E' andato tutto bene e la piccola è già nella culla del reparto maternità accanto ai genitori.